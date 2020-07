Loty do Rzeszowa w "menu" goleniowskiego lotniska

Lotnisko w Goleniowie zainauguruje w środę kolejne połączenie - tym razem do Rzeszowa.

Jak mówi rzecznik prasowy portu lotniczego, Krzysztof Domagalski, bilety sprzedają się bardzo dobrze.- Pierwszy rejs do i z Rzeszowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszy nas fakt, że w każdym z tych lotów jest zajęte ok. 70 proc. miejsc - powiedział Domagalski.Rejsy maszynami PLL LOT odbywać się będą dwa razy w tygodniu: w czwartki i poniedziałki.- Jest to spowodowane również faktem, iż niekoniecznie ktoś chce na Podkarpacie lub do woj. zachodniopomorskiego polecieć na tydzień. Jest to dobra alternatywa dla osób, które chciałyby polecieć na weekend lub przedłużony weekend - dodał.Tydzień temu goleniowskie lotnisko zainaugurowało połączenie do chorwackiego Zadaru, a na początku lipca - do Lwowa.