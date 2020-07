Niszczył samochody i zaklejał zamki, jest już w areszcie

Niszczył samochody i zaklejał zamki w drzwiach kilkunastu sklepów i punktów usługowych w centrum Szczecina. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego.

Mężczyzna w ubiegłym tygodniu pozalepiał zamki w drzwiach m.in. kiosku, salonu kosmetycznego czy zakładu fotograficznego w okolicy ulic Krzywoustego, Małkowskiego i Królowej Jadwigi.- Nasz lokal jest zamknięty, ponieważ nie możemy rolet otworzyć z powodu zepsutego zamka. Obroty nam spadły - mówił jeden z właścicieli uszkodzonego lokalu.- Przyjechałem i po prostu nie mogłem się dostać do zakładu. Musiałem wezwać ślusarza i wydać 400 parę złotych - opowiadał właściciel zakładu fotograficznego.- Dla mnie to jakiś psychol - powiedziała kobieta.Sprawcę uchwycił monitoring jednego z punktów. Policja ustaliła i zatrzymała sprawcę w czwartek.Sąd, na wniosek prokuratora umieścił mężczyznę za kratami na najbliższe trzy miesiące - mówi Ewa Obarek, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Prokuratura nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie od stycznia do lipca kilkunastu przestępstw polegających na uszkodzeniu mienia. Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat.Prokuratura nie udziela więcej informacji.