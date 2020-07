Porywacz autobusu z dziećmi skazany na 24 lata więzienia

Kierowca, który przed ponad rokiem porwał w Mediolanie i podpalił autobus szkolny z pięćdziesięciorgiem dzieci na pokładzie, został skazany na 24 lata więzienia.

Zdaniem sądu, czyn miał znamiona terroryzmu. Sam kierowca twierdził, że upominał się o godność imigrantów z Afryki.



Sąd przystał na karę, której zażądał prokurator, kwalifikując czyn jako akt terroryzmu. 47-letni Ousseynou Sy - kierowca autobusu szkolnego gimnazjum w Cremie jest obywatelem Włoch i Senegalu. W marcu ubiegłego roku porwał autobus z dziećmi i dwiema nauczycielkami na pokładzie. Część dzieci zdołała wysłać do rodziców rozpaczliwe SMS-y, że ktoś chce pozbawić je życia. Zdaniem psychiatrów, kierowca był świadom swojego czynu. On zaś utrzymuje, że w tak drastyczny sposób chciał zwrócić uwagę świata na brak poszanowania godności imigrantów z Afryki, ginących na Morzu Śródziemnym w drodze do Włoch, a przed którymi ówczesny szef MSW, Matteo Salvini zamknął włoskie porty. Samego Salviniego nazwał „małym Duce”.



Każdemu z uczniów, którzy feralnego dnia znajdowali się w autobusie, sąd przyznał 25 tys. euro odszkodowania.