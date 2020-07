Ośrodek Dializ na Pomorzanach rozpoczyna działalność

Szpital na Pomorzanach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakończyła się budowa Ośrodka Dializ w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Powstał w zupełnie nowym budynku. W czwartek oficjalne otwarcie.

Znajdują się tam 24 stanowiska do zabiegów dializy, w poprzednim ośrodku było ich tylko 13. Dodatkowo warunki są bardziej komfortowe, a pomieszczenia przestronne.



Ośrodek Dializ szpitala na Pomorzanach to najbardziej obciążona stacja w kraju - na jednym stanowisku przeprowadza się ok. 1000 zabiegów rocznie, podczas, gdy średnia krajowa wynosi 650.



Budowa rozpoczęła się w połowie 2017 roku. Finansowania jest ze środków własnych szpitala.