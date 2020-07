Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Grupa plastyczna "Indygo" z Kołbaskowa gości na malarskim plenerze w Moryniu. W czwartek artyści zaprezentują swoje prace publiczności.

Jak mówi Leoarda Ćwirko z grupy, plener to przede wszystkim okazja, aby oddać się swojej pasji, ale też nadrobić twórcze zaległości.



- Oprócz tego, że malujemy krajobraz wokół Morynia, to malujemy również dla siebie. Różne rzeczy, których nie zdążyliśmy namalować wcześniej, bo przez koronawirusa nie mieliśmy możliwości się spotykać. Realizujemy swoje marzenia, jest taki duży przekrój i myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie, żeby pooglądać i może się coś akurat spodoba. Byłoby nam miło - tłumaczy Ćwirko.



Wystawa odbędzie się w czwartek w godzinach od 15:00 do 20:00 na rynku miejskim w Moryniu. Prace będzie można kupić.