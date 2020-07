16 żeglarzy w nowej sekcji

Żeglarze będą pływać na jachtach Hansa 303, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. źródło: Centrum Żeglarskie Żeglarze będą pływać na jachtach Hansa 303, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. źródło: Centrum Żeglarskie

Niepełnosprawni żeglarze rozpoczęli treningi. To nowy projekt Centrum Żeglarskiego. Sekcję tworzy 16 osób. Najstarszy z nich ma 43 lata, a najmłodszy 16.

To szansa, by trenować i nauczyć się żeglarstwa, ale też okazja do rehabilitacji i pokonywania własnych barier.



- Na wodzie nie widać niepełnosprawności. Dzieci siedząc w łódkach tak naprawdę nie odróżniają się od dzieci pełnosprawnych. Mogą razem się rozwijać, razem pływać, to jest element, który - mam nadzieję - będzie pozytywnie wpływał na ich rekonwalescencję - wierzy Marek Lickendorf, neurochirurg, działacz Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.



Trenerem nowej sekcji jest Wojciech Paluszkiewicz mający wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci. Ma też doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnościami.



Obecnie prowadzone są zajęcia teoretyczne. Kolejnym etapem będzie praktyka na wodzie.



