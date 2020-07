Pierwsi pacjenci w nowoczesnym Ośrodku Dializ na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie dwa razy więcej stanowisk dla chorych i nowoczesny sprzęt. W szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie powstał nowy Ośrodek Dializ.

Zamiast - jak do tej pory 13 stanowisk - jest ich 24. Ośrodek działa w nowo wybudowanym budynku. Dzięki rozbudowie, jest to jeden z największych takich ośrodków w Polsce.



Ośrodek Dializ SPSK-2, to najbardziej obciążona stacja dializ w kraju, na jednym stanowisku przeprowadza się około 1000 zabiegów rocznie, podczas gdy średnia krajowa wynosi 650 - mówi Magda Wiśniewska, zastępca dyrektora szpitala.



- Będziemy mogli pomóc znacznie większej liczbie pacjentów, którzy będą mogli leczyć się w znacznie większym komforcie. Przede wszystkim chodzi nam o jakość życia i jakość prowadzenia dializ naszych chorych. Przez te 18 lat, na 13 stanowiskach dializacyjnych, szliśmy prawie na rekord świata, na pewno rekord Polski i prawie rekord Europy, jeśli chodzi o liczbę dializ wykonaną na jednym stanowisku dializacyjnym - wspomina Wiśniewska.



Mirosław Otocki - dializowany od stycznia - przyznaje, że teraz znacznie poprawił się komfort leczenia. - Bardzo, ładnie, czyściutko, pięknie i schludnie. Ja jestem zadowolony, nie siedzimy już tam na dole, tylko widzimy przez okna eleganckie widoki. Przychodzę tutaj trzy razy w tygodniu, na fotelu spędzam 3,5 godziny. Teraz są o wiele wygodniejsze też fotele - zapewnia Otocki.



Koszt budowy wyniósł 17 mln złotych, całość pochodzi z finansowców szpitala.