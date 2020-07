"Czas na Szczecin", czyli co trzeba zobaczyć w naszym mieście [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Opis 11 tras dla turystów, którzy chcą zwiedzić Szczecin zawiera nowo wydany przewodnik po mieście. W czwartek odbyła się jego promocja na Wałach Chrobrego.

- Przewodnik nosi tytuł "Czas na Szczecin" i zawiera m.in. 50 ciekawostek o Szczecinie - mówi jego autor Ryszard Kotla. - Wracam do tego tematu, że Barnim I miał siedzibę w Dąbiu i tam prawdopodobnie przyszły król Polski Przemysł II poślubił Ludgardę, wnuczkę Barnima I. Tu z profesorem dyskutujemy na ten temat i chcę to jeszcze bardziej udokumentować. Dalej to jest taka ciekawostka, że w końcu parku Andersa stała wieża radiowa - taka jak Gliwicka wieża - wysokości 90 metrów, a mało kto o niej pamięta - opowiada Kotla.



Od wielu lat żadne wydawnictwo nie zdecydowało się na opublikowanie przewodnika po Szczecinie. - To odpowiedź na zapotrzebowanie branży turystycznej - mówi wydawca przewodnika Mirosław Sobczyk.



- To jest autentycznie odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska turystycznego, głównie turystów odwiedzających nasze miasto, zarówno niemieckojęzycznych, jak i angielskojęzycznych oraz sieci księgarskiej. Wszędzie tam, gdzie nasze albumy znajdują się na półkach, brakowało właśnie przewodnika. To jest, jak gdyby pierwszy przewodnik, tak globalnie traktujący walory turystyczne naszego miasta - zapewnia Sobczyk.



Autorem zdjęć do przewodnika jest znany szczeciński fotograf Marek Czasnojć. Publikację dofinansował Urząd Miasta i Szczecińska Energetyka Cieplna.