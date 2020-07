Fot. Słuchacz Radia Szczecin. Fot. Słuchacz Radia Szczecin.

Przed burzami z gradem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mogą się pojawić na terenie prawie całego regionu, bez powiatów pólnocno-wschodnich.

Grad spadł w czwartek już w Barlinku, a także w Szczecinie.



Jak mówi Wojciech Szulc z biuro prognoz IMGW w Szczecinie, to normalne o tej porze. - W klimacie umiarkowanym się znajdujemy i tutaj w okresie letnim są spodziewane burze praktycznie każdego roku, więc to nie jest nic nowego. Lato cały czas mamy, jest to typowa pogoda dla lata. Póki co upałów w naszym regionie nie przewidujemy na najbliższe dni - informuje Szulc.



Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21:00.