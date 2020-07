Wakacje na sportowo w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Aktywne wakacje dla najmłodszych - zapisy na półkolonie trwają. Ferie letnie spędzone w mieście też mogą być atrakcyjne. Przekonali się o tym uczestnicy półkolonii żeglarskich organizowanych przez Centrum Żeglarskie.

- Chciałabym nauczyć się pływać na różnych łodziach. Wczoraj pływałam na jachtach typu Optimist, a dziś na kajakach - mówi jedna z młodych uczestniczek półkolonii.



- Półkolonie w Centrum są dedykowane dzieciom, które pływają, lubią żeglarstwo, ale również dla tych, które nigdy nie miały z tym do czynienia - mówi Magdalena Piasecka-Górny, wicedyrektor Centrum Żeglarskiego. - Dedykujemy je dzieciom od 7. od 14. roku życia. Zachęcamy do zapisywania się do naszych sekcji. To świetna propozycja, żeby spędzić wolny czas w czasie wakacji.



Propozycje na aktywne wakacje mają także MKS Piast Szczecin czy Baw się i Buduj. Informacje są dostępne na stronach internetowych organizatorów.