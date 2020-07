Umowa podpisana, nowoczesne pociągi hybrydowe trafią na Pomorze Zachodnie.

Władze regionu jako pierwsze w kraju zdecydowały się na taki zakup. Na początek będą to dwa składy m.in. na trasie Szczecin - Kołobrzeg - Koszalin. Hybrydy łączą w sobie napęd elektryczny i spalinowy. W każdej z nich jest 150 miejsc dla pasażerów. Pociągi dostarczy firma NEWAG S.A.



Łączny koszt zakupu to prawie 50 mln złotych. Na torach regionu pojawią się najpóźniej do końca przyszłego roku.



Według deklaracji firmy NEWAG, ma to się jednak stać jeszcze w tym roku. Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w ostatnich 10 latach wydało łącznie ponad miliard złotych. Zakupy w znacznej większości były sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.