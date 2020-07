Tanie stołowanie w Stargardzie. Rusza zniżkowy weekend

Fot. pixabay.com / clicksgaurav (CC0 domena publiczna)

Na weekend ze zniżkami zapraszają stargardzcy restauratorzy wraz z kupujlokalnie.stargard.pl. To strona, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców, pozwala klientom zapoznać się z ich ofertami czy łatwo znaleźć to, co ich interesuje.