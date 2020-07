Kołobrzeg chce zbudować drugie molo

źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg.

Budowę drugiego molo w Kołobrzegu planują miejscowe władze miasta. Nowy pomost spacerowy miałby powstać w dzielnicy Podczele.

O założeniach projektu mówi Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta. - Została opracowana koncepcja, nawet kilka wariantów tej koncepcji, odbyła się dyskusja na temat rozwiązań technicznych - czy molo betonowe czy drewniane. Chodzi o to, żeby konstrukcja nie była monumentalna tylko wpisywała się w istniejący krajobraz.



Sam pomost ma mieć około 50 metrów długości i powstać przy głównym wejściu na plażę w Podczelu.



Artur Dąbkowski, przewodniczący zarządu osiedla Podczele mówi, że na taką inwestycję mieszkańcy czekają od lat. - Prawie 1,5 roku zabiegamy o to, tutaj mówimy o inwestycji, która ma wskazać kierunek rozwoju naszego osiedla, czyli stricte turystyczny, rekreacyjny. Ma to być takie pobudzenie, że ta dzielnica ma przyszłość - tłumaczy Dąbkowski.



Po konsultacjach z radą osiedla władze miasta zlecą wykonanie projektu dla całej inwestycji, który powinien być gotowy w 2021 roku. Budowa samej konstrukcji może się rozpocząć rok później.