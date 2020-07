Międzynarodowa kuchnia z food trucków na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kuchnia meksykańska, gruzińska, koreańska czy molekularna - każdej z nich można w piątek spróbować na parkingu Centrum Handlowego Molo. Rozpoczął się tam pierwszy po pandemicznej przerwie zlot food trucków.

- Zamówiliśmy meksykańskie jedzenie i czekamy. Popijamy lemoniadę molekularną. Wydaje mi się, że ona jest z suchym lodem - mówią odwiedzający. - My zajadamy pierożki gruzińskie. Jeżeli będzie okazja, to częściej będę tu jadał.



- Mamy świeże bułeczki maślane, dodatki. Wszystko świeże. Sosy robimy sami - przyznaje jeden z wystawców.



- Robimy lody tajskie. Cała sztuka polega na tym, że mamy świeżą masę lodową, wylewamy na specjalną maszynę i za pomocą szpachelek siekamy lody i rolujemy w rolki.



Zlot potrwa do niedzieli do godziny 20.