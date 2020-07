Śmieci jest dużo i przydadzą się każde ręce do pomocy. W sobotę odbędzie się sprzątanie Puszczy Bukowej, które organizuje stowarzyszenie "Serce Puszczy".

Cel to wysprzątanie okolic jednego z wejść do lasu przy szpitalu w Zdrojach.Organizatorzy zapewniają worki na śmieci, rękawiczki, a po pracy zapraszają na integracyjnego grilla. Wszystko jest sfinansowane w ramach grantu, które stowarzyszenie otrzymało jako laureat programu #BosmanDlaRegionu.Zbiórka w sobotę o godz. 12.00 przy wejściu do Puszczy Bukowej od ul. Mącznej. Więcej o wydarzeniu na Facebooku