Jarmark Jakubowy nie odbędzie się w tym roku

Jarmark Jakubowy. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Jarmark Jakubowy w tym roku nie odbędzie się. Jarmark to już tradycja Szczecina, ale w tym roku kilkuset wystawców z całej Polski i Europy nie przyjedzie do stolicy Pomorza Zachodniego. Powód to epidemia koronawirusa.

- To wydarzenie, które jest jednym z najlepszych tego typu w Polsce, o czym zawsze mówili wystawcy - przyznaje ks. Maciej Pliszka, prezes Fundacji Dzieło Świętego Jakuba, która jest głównym organizatorem Jarmarku Jakubowego. - Właśnie w duchu odpowiedzialności za ich komfort, a także w duchu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich odwiedzających Jarmark Jakubowy, podjęliśmy taką decyzję. Także solidarnie z miastem, które jest naszym partnerem w organizowaniu tego wydarzenia, a miasto odwołało wszystkie swoje wydarzenia tym roku w czasie wakacji.



Co roku w lipcu jarmark odwiedzają tysiące mieszkańców i turystów. Do tej pory odbyło się 11 edycji Jarmarku.