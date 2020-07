Bon turystyczny. "Ważne, że pieniądze zostaną wydane w Polsce"

To dobry pomysł ożywienia branży turystycznej - tak ocenił na naszej antenie wprowadzenie Polskiego Bonu Turystycznego zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka.

Jak dodał, ważne jest to, że pieniądze zostaną wydane w Polsce. - Na pewno będzie łatwiej rodzicom podjąć decyzję o wyjeździe np. młodzieży na obóz sportowy, kolonie. Polacy są bardzo kreatywni. Może się zdarzyć tak, że podmioty zaczną rywalizować. Ci, którzy przyjadą do nas w ramach bonu, mają dodatkowy bonus np. kulig w górach, pływanie na żaglówce lub na kajakach.Branża turystyczna wyjątkowo ucierpiała przez pandemię - mówił Marek Kamieński ze Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. - Te 7 procent PKB to gałąź przemysłu, która ucierpiała chyba najbardziej. Sezon zaczęliśmy teraz, a powinniśmy w kwietniu lub maju.W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z jej założeniami rodzice dostaną 500 złotych na każde dziecko i dodatkowe 500 złotych na dziecko z niepełnosprawnością. Pieniądze te będzie można wydać na usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski.