Family Tenis na kortach przy Wojska Polskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To okazja, aby całą rodziną pobawić się na kortach tenisowych. Przy al. Wojska Polskiego trwa właśnie Family Tenis.

Ci najmłodsi, a także ci trochę starsi, ćwiczą pod okiem doświadczonych trenerów.



- Dopiero zacząłem, to są moje pierwsze zajęcia. Nie miałem co robić, więc się zainteresowałem. - Zaczęliśmy, jesteśmy pierwszy raz. Skusiło nas, że jest to darmowe, mamy też 5-letnie dziecko, więc by mu pokazać - mówili szczecinianie przybyli na korty.



- W tym samym czasie zajęcia mają rodzice i dzieci tak, żeby całe rodziny mogły przyjść na korty. Jest trener odpowiedzialny za zajęcia dla osób dorosłych, są też trenerzy zajmujący się dziećmi - mówi Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego.



W sobotę na kortach przy Wojska Polskiego odbędzie się także amatorski turniej w formule Open. Zgłosiło się do niego prawie 100 sympatyków tenisa.