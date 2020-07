Święto ulicy Tkackiej, czyli przybliżyć tradycję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Warsztaty rękodzielnicze w samym sercu Szczecina. Trwa właśnie Święto Tkackiej, podczas którego można poczuć się jak w średniowieczu.

- Szykujemy warsztaty z ebru, to jest turecka technika rysowania na wodzie. - Jedno kółko, wiele włóczek, a jakie możliwości! To motyw przewodni, bo nazwa ulicy zobowiązuje. - W dawnych, średniowiecznych czasach mieszkali tu tkacze, mieli tu swoje warsztaciki. Nawiązujemy do tradycji, chcemy ją przybliżyć mieszkańcom Szczecina. - To jest krosienko tkackie, maleńkie, naciągam na nie wątek, powstają z tego maleńkie makatki. - Ulica ma nie być parkingiem dla okolicznych samochodów, ale chcemy, żeby mieszkańcy się zatrzymali, zobaczyli jak piękne są tu kamienice, poznali historię tej ulicy - mówili uczestnicy i organizatorzy Święta Tkackiej.



Święto potrwa do godziny 15. Wstęp jest wolny.