Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nawet dożywocie grozi 35-latkowi, który w jednym z mieszkań na terenie Mieszkowic (powiat gryfiński) zabił starszego mężczyznę. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Jak informuje portal chojna24.pl, do tragedii doszło w maju ubiegłego roku. Mężczyźni pili wspólnie alkohol, doszło do kłótni, podczas której podejrzany zadał swemu kompanowi liczne ciosy różnymi przedmiotami oraz dusił go.



Sprawca nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.