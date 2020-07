Wielkie sprzątanie zielonych płuc Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Opony, stare meble, fragmenty karoserii i setki butelek - to i... wiele więcej znaleźli w Puszczy Bukowej wolontariusze.

Kilkudziesięciu sprzątało w sobotę fragment Puszczy Bukowej przy ulicy Mącznej w Zdrojach. Akcję zorganizowało stowarzyszenie "Serce Puszczy".



- To jest mój drugi worek, dopiero zaczęliśmy, więc myślę, że nie na pewno nie ostatni. - Chcemy, żeby zwierzątka nie jadły śmierci. - Myślę, że powinno się dbać o las, to są naturalne płuca miasta - mówili uczestnicy sprzątania.



- Zwerbowaliśmy ludzi do sprzątania. Mam nadzieję, ze ta akcja będzie cykliczna. Segregujemy od razu śmierci - szkło do szkła, plastik do plastiku. Ludzie wyrzucają dosłownie wszystko to, co mają w domach - sprzęt RTV i AGD. Tostery, wanienki dla dzieci, mikrofale, butelki plastikowe czy gruz. Gruzu niestety nie możemy zabrać teraz - mówi Kamil Adamowicz, prezes stowarzyszenia "Serce Puszczy".



W ramach sprzątania Puszczy Bukowej, wolontariusze wynieśli w sobotę z lasu ponad 100 worków wypełnionych śmieciami.