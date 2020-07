Kombatanci w Przelewicach. "Paczka dla Bohatera" zorganizowała wycieczkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" zorganizowała wycieczkę do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, żeby umilić czas kombatantom.

Jak tłumaczy organizator Tomasz Sawicki - wraz z wolontariuszami chcą zrobić coś dobrego. - Ostatni okres był dla nich bardzo trudny, czas pandemii i przebywania przymusowego w domu. Wykorzystujemy teraz obecną sytuację, aby dać im trochę wolności, trochę świeżego powietrza i dobrej zabawy. Oczywiście zachowujemy cały reżim sanitarny. Chcemy zrobić coś dobrego - opowiada Sawicki.Jak mówią sami kombatanci, w tym trudnym czasie mogą odetchnąć świeżym powietrzem. - Dzięki dobrym ludziom, którzy opiekują się kombatantami możemy chociaż trochę na świeżym powietrzu wypocząć po tej epidemii. Tutaj jest pięknie, jak w uzdrowisku.Przez pandemię stowarzyszenie ucierpiało finansowo, jednak wolontariusze nie tracą nadziei i działają dalej. Dzięki ich staraniom, we wrześniu grupa 100 kombatantów pojedzie na wakacje do Rynii. Będą to już czwarte, a zarazem największe "Wakacje dla Bohatera".