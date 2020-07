Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

"To skandal i strata czasu dla mieszkańców" - taką wiadomość otrzymaliśmy w sobotę na redakcyjny adres mailowy.

Nasza słuchaczka zwróciła w nim uwagę na to, że na Dziewokliczu nie ma możliwości płacenia kartą, co w czasie pandemii jest niekomfortowe.



O komentarz poprosiliśmy kierownika kąpieliska, Sylwestra Wnuka. - Nie ma i tak naprawdę nigdy do tej pory nie było, ja myślę, że będzie tylko kiedy i w jakim terminie - ja nie jestem w stanie powiedzieć.



Kąpielisko Głębokie również nie wprowadziło możliwości płacenia kartą. Bezgotówkowo zapłacimy za to na Arkonce.