Na nocnym niebie możemy zobaczyć giganty Układu Słonecznego

Na nocnym niebie możemy obserwować dwa gazowe giganty Układu Słonecznego: Jowisza i Saturna. Obie planety w tym momencie znajdują się w opozycji. Oznacza to, że są dobrze oświetlone przez Słońce co, umożliwia ich dokładną obserwację.

Planety zaobserwujemy gołym okiem, by jednak dostrzec na przykład słynne pierścienie Saturna, będziemy potrzebować prostego sprzętu. "Księżyce Jowisza dostrzeżemy już za pomocą lornetki. Jowisz jest jaśniejszy niż jakakolwiek gwiazda więc bez trudu go wypatrzymy" - mówi astronom, doktor Piotr Witek.



Jowisz i Saturn są dobrze widoczne przez całą noc. Doktor Piotr Witek dodaje, że planety można łatwo odróżnić od gwiazd, gdyż w przeciwieństwie do nich planety nie migoczą. "Planety będą przemieszczały się z południowego wschodu o zachodzie słońca, na południowy zachód o wschodzie słońca" - mówi astronom.



Przez najbliższe dni nad północnym horyzontem dostrzeżemy w nocy gołym okiem również kometę NEOWISE. W tym momencie Ziemia wchodzi w strefę Perseidów, co oznacza coraz więcej meteorów, których widowiskowe spalanie w atmosferze można obserwować na nocnym niebie. Apogeum tak zwanych "spadających gwiazd" będziemy mogli obserwować 12 sierpnia.