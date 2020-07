Trzy nowe przypadki koronawirusa w Zachodniopomorskiem. Bilans dla całej Polski

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 358 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 6 osób.

Dotychczas zakażenia potwierdzono w sumie u 40104 osób. 1624 osoby zmarły.



Wcześniej resort zdrowia poinformował, że do tej pory wyzdrowiały 30292 osoby zakażone koronawirusem. Kwarantanną jest obecnie objętych 89956 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 9665 osób. W związku z COVID-19 zajętych jest 1560 łóżek szpitalnych i 67 respiratorów.



W regionie mamy trzy nowe przypadki. To kobieta w średnim wieku w Szczecinie, starsza kobieta w powiecie pyrzyckim i kobieta w średnim wieku w powiecie białogardzkim. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Zachodniopomorskiem to 656, w tym 23 osoby zmarły.