Część fontann w Kołobrzegu zostanie uruchomiona

Fontanna na promenadzie w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Część fontann w Kołobrzegu zostanie ponownie uruchomiona. Miejskie obiekty pozostawały nieczynne z uwagi na panującą epidemię.

Władze miasta przeanalizowały ponownie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wytypowały te fontanny, które można bezpiecznie uruchomić. Chodzi o dysze zainstalowane na rzece Parsęta.



Trwają również prace przygotowujące do ponownego uruchomienia tych usytuowanych w centrum miasta: na Skwerze Pionierów i w Parku 18 Marca. Nieczynne pozostaną natomiast dwie najbardziej efektowne fontanny, czyli ta na deptaku przy ulicy Sikorskiego oraz wodna „poduszka” z kulą przed ratuszem miejskim.



- Te dwie fontanny prokurują do tego, żeby wchodzić z nimi w kontakt, bo jednak poduszka jest atrakcją wodną, bo ciężka kula porusza się na poduszce, a wszystkie kołobrzeskie fontanny mają wodę w obiegu zamkniętym. W związku z tym te dwie fontanny pozostaną nieczynne - tłumaczy Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.



Urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów o rozsądek. Przypominają, że wchodzenie do fontann lub zanurzanie w nich rąk jest zakazane.