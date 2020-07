Łucznicy rywalizują w Policach w II Międzynarodowym Turnieju "Śladami Rybaka". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Łucznicy rywalizują w Policach w II Międzynarodowym Turnieju "Śladami Rybaka".

Cel jest prosty: z odległości 50 metrów trzeba trafić w żółte pole tarczy o średnicy 12 cm. Wygrywa ten, komu uda się pierwszemu zrobić to sześć razy. Celują dzieci, młodzież i seniorzy - z 35 klubów, nie tylko z Polski.



- Najważniejsze przy tym, żeby trafić jest chłodna głowa, bo jak się stoi na linii to puls może dochodzić do 180 uderzeń serca na minutę - tłumaczył Jan Pstrzoch, sędzia tarczowy.



- W książce z cyklu Zwiadowcy strzelali z łuku i chciałam być jak oni - mówiła jedna z uczestniczek zawodów. - Trenuję codziennie po parę godzin.



Zawody odbywają się na stadionie OSiR-u w Policach.