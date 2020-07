Nowy wakacyjny konkurs Radia Szczecin. Do wygrania luksusowy pobyt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Weekend w luksusowym hotelu w Świnoujściu, opalanie się na tarasie nad brzegiem morza, tuż przy basenie. To nowy, wakacyjny konkurs Radia Szczecin - do zdobycia są trzy doby w hotelu Radisson lub Baltic Park Fort.

Żeby mieć szansę na nagrodę, wystarczy napisać poprzez specjalny formularz na radioszczecin.pl, w zakładce "konkursy" opisać, z czym najlepiej kojarzy się Wam wakacyjny weekend nad morzem i dodać swoje zdjęcie lub fotografię z całą rodziną. Do zdobycia są również vouchery do restauracji, sushi baru w Hiltonie i hotelu Radisson Blu, a także do SPA i wejściówki do Baltic Molo Park, a także Baltic Molo Aquapark. Na zgłoszenia czekamy do niedzieli.