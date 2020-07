IMGW: ostrzeżenia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Drugi stopień alertu obowiązuje w województwie zachodniopomorskim i w północnych powiatach lubuskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h i gradem.



Tyle samo potrwają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm z porywami wiatru do 80 km/h, oraz grad.