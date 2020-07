Gwiazdy polskiej muzyki w Sorrento [ZDJĘCIA]

W alei Muzeum Muzyki Polskiej przy willi "Sorrento" w sobotę kolejne tuzy polskiej muzyki lat z lat 60-tych i 70-tych odsłonią swoje złote gwiazdy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W alei Muzeum Muzyki Polskiej przy willi "Sorrento" w sobotę kolejne tuzy polskiej muzyki z lat 60-tych i 70-tych odsłonią swoje złote gwiazdy.

- Wśród nich wokaliści, muzycy, kompozytorzy i tekściarze - mówi kustosz Muzeum Muzyki Polskiej Zbigniew "Bitels" Włodarczyk. - Zaczynamy odsłanianie gwiazd od Krzysztofa Dzikowskiego, zasłużonego tekściarza. Potem Karin Stanek, Irena Jarocka będzie miała swoją gwiazdę. Gitarzysta Darek Kozakiewicz, Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa, Wojtek Gąssowski, Katarzyna Sobczyk i na koniec gwiazda Halina Frąckowiak.



- Aleja jest hołdem oddanym uczestnikom Festiwali Młodych Talentów - mówi wiceprezes Stowarzyszenia Sorrento Leszek Prieff. - Chcemy zachować pamięć o ludziach, którzy w latach 1962-63 występowali tu. To jest Festiwal Młodych Talentów, czyli prekursor wszystkich odbywających się teraz w telewizji we wszystkich krajach w Europie. Polska czy inny kraj szuka gwiazd. Wtedy my szukaliśmy swoich i znaleźliśmy je.



Uroczystość odsłonięcia gwiazd zaplanowano w sobotę o 16. Swoją obecność potwierdzili Halina Frąckowiak i Wojciech Gąssowski.



Swoje gwiazdy w alei Muzeum Muzyki Polskiej mieszczącej się przy willi "Sorrento" w Szczecinie mają Ryszard Poznakowski, Helena Majdaniec, Wojciech Korda, Czesław Niemen, Henryk Fabian a także Filipinki.