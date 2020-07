Są pieniądze na remont chojeńskiego ŚDS [DUŻO ZDJĘĆ]

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie doczeka się remontu. Gmina otrzymała na inwestycję 550 tysięcy złotych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Drugie tyle musi dołożyć sama.

Z ośrodka korzystają na co dzień niepełnosprawni intelektualnie dorośli z terenu gmin Chojna i Cedynia.



- Lubię tu przyjeżdżać. - Mili ludzie są tu, to mi pomaga - przyznawali pensjonariusze.



- Mamy nadzieję, że w tym roku - a staramy się o to już od 8 lat - postawimy kropkę nad i z tym remontem. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 20-lecie utworzenia placówki. Będzie to nasz prezent urodzinowy - wierzy Małgorzata Korzeniec, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, to jest Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Chorych Psychicznie.



- Będziemy wykonywać modernizację tego budynku, ocieplenie, wymianę okien, całą infrastrukturę zewnętrzną wraz z zielenią, dobudowany będzie podjazd dla niepełnosprawnych - wylicza Marcin Pisanko, zastępca burmistrza gminy Chojna.



Gmina już wyłoniła wykonawcę remontu. Ma on być wykonany do końca roku.