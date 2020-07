Spotkanie ze SZPAK-iem jeszcze w wakacje

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Jeden z największych i najważniejszych festiwali związanych ze sztuką komedii z jesieni przenosi się na lato. To 14. SZPAK, czyli Festiwal Komedii w Szczecinie.

- Nowością tegorocznego SZPAKA jest nie tylko letni termin, ale też plenerowe spotkania z widzami - mówi dyrektor artystyczny imprezy Grzegorz Dolniak. - Widzieliśmy się zawsze jesienią, ale w tym roku wszystko wywróciło się do góry nogami. Postanowiliśmy, że w tym roku zobaczymy się w wakacje. Będziemy mogli utrzymać większą frekwencję na wydarzeniach plenerowych, po drugie może będą przyjemniejsze dla ludzi, szczególnie w tym roku, kiedy nie każdy będzie miał ochotę przyjść do sali wypełnionej po brzegi.



- Start za trzy tygodnie - dodaje Dolniak. - 11 sierpnia ruszamy z imprezami w regionie, a 13 sierpnia zaczynamy w Szczecinie. Zaczniemy na Wyspie Grodzkiej darmowym wydarzeniem. Wystąpi Adam Gajda, który wygrał ubiegłoroczny festiwal.



W planach jest m.in. stand up, a także gala z udziałem Kabaretów Jurki, Chyba i K2.