Największy awans wśród polskich uczelni. Rektor PUM-u zadowolony

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Żadna uczelnia w Polsce nie zanotowała takiego ogromnego awansu - tak rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie komentuje pozycję uczelni w najnowszym rankingu "Perspektyw".

PUM awansował z 18. miejsca w ubiegłym roku na 10. Jest najlepszą uczelnią w regionie i drugą medyczną w kraju. Dla porównania w 2017 roku uczelnia zajmowała 30. lokatę.



- Szczególnie cieszy nas progres, który notujemy od kilku lat - mówi profesor Bogusław Machaliński. - Z tak można powiedzieć, umiarkowanej, a nawet odległej od pierwszej dziesiątki pozycji, do pierwszej dziesiątki w ciągu trzech-czterech lat, to wspólny sukces całej naszej społeczności akademickiej, aczkolwiek naszą rolą było wypracowanie takich mechanizmów prorozwojowych, które stymulują wszystkich naszych pracowników naukowych, wszystkich naszych dydaktyków do jeszcze cięższej i bardziej efektywnej pracy.



Najlepszą uczelnią w kraju jest Uniwersytet Jagielloński. ZUT zajął 31. miejsce, Uniwersytet Szczeciński znalazł się na 50. pozycji, z kolei Akademia Morska w szóstej dziesiątce.