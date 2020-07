Ekshibicjonista w Puszczy Bukowej. Na kobiety padł blady strach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chowa się za drzewami, a gdy zobaczy spacerujące kobiety - wybiega i obnaża się na ich oczach. W Puszczy Bukowej pojawił się ekshibicjonista, który budzi strach wśród pań.

- Boimy się. Kilkakrotnie zmieniałyśmy trasę. Zauważyłyśmy, że od jakiegoś czasu, chodzi i biega tamtędy mniej kobiet. Jest tak nachalny, że wręcz jakby wchodzi na kobiety.



- Szczecińska policja zna sprawę - mówi starszy sierżant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej. - W ostatnim czasie funkcjonariusze rzeczywiście interweniowali na terenie os. Bukowe w sprawie mężczyzny, który miał dopuścić się nieobyczajnego wybryku, za co został ukarany mandatem karnym. Ponadto w tym rejonie została zwiększona częstotliwość patroli, które zwracają uwagę na przypadki niewłaściwego zachowania.



To nie pierwszy przypadek takiego zachowania w Szczecinie. W grudniu - również na Prawobrzeżu - mężczyzna jeździł nago samochodem i zatrzymywał się przy przystankach autobusowych, na których stały kobiety. Policja apeluje, aby wszystkie osoby, które są świadkami takich zachowań, zgłaszały się do najbliższego komisariatu - pomoże to zebrać więcej materiału dowodowego.