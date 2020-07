Ekstremalny wysiłek, ale udało się. Biegł dla chorego 13-latka

80 kilometrów w pełnym słońcu przebiegł Michał Nowak - wszystko po to, by pomóc zmagającemu się z autyzmem i padaczką 13-letniemu Karolowi.

Biegacz w niedzielę pokonał trasę z Kołobrzegu do Niechorza i z powrotem. Jak powiedział nam w poniedziałek rano, był to ekstremalny wysiłek, który Nowak będzie odczuwał jeszcze przez wiele godzin.- Na 40. kilometrze podbiegałem pod latarnię w Niechorzu. Jest tam dobry kilometr pod górę w pełnym słońcu. To mnie dobiło w pierwszej części biegu. Nie miałem myśli, żeby zejść i skończyć, ale były momenty, kiedy stawałem i mówiłem, że nie mam siły - powiedział Michał Nowak.Całą trasę biegacz pokonał w niespełna 10 godzin. Podczas biegu zbierano pieniądze na zakup roweru dla 13-letniego chłopca. Jak poinformował biegacz, ten cel również udało się zrealizować i wkrótce dziecko zyska nowy sprzęt do rehabilitacji.