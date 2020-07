Nowe regulacje unijne w branży transportowej. RSnW: To zła informacja dla polskich firm

Według danych GUS-u, w Polsce mamy około 30 tysięcy firm transportowych. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To zła informacja dla polskich firm transportowych - mówią eksperci "Radia Szczecin na Wieczór" o nowych regulacjach unijnych w branży transportowej.

- Ze smutkiem przyjąłem tę wiadomość, oznacza to upadek większości polskich firm - ocenił Aleksander Milewski, członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. - Od lat wiemy, że to łamanie jednego z głównych filarów tworzących fundament Unii Europejskiej, czyli swobodną wymianę usług. Ale cóż możemy poradzić. Teraz musimy przygotować się do tego. Lekko szacuję, że w pierwszym etapie połowa polskich, rodzinnych firm będzie musiała zniknąć z rynku.



Przepisy dotyczące czasu odpoczynku kierowców wchodzą w życie na początku przyszłego miesiąca.



- Jedyne, co pozytywne, to kwestia przepisów czasu pracy kierowców - dodał Michał Dynerowicz, prawnik z Krakowa. - W pewnym sensie stanowią odzwierciedlenie postulatów, które od lat się pojawiały i które liczyliśmy na to, że wspomogą w jakikolwiek sposób branżę transportową. Natomiast są w dużej mierze przepisy, które będą w tej chwili mocno utrudniały wykonywanie transportu.



Parlament Europejski wprowadził obowiązek delegowania pracowników do kraju raz na osiem tygodni, ograniczenia w kabotażu i zakaz spania w kabinie ciężarówki podczas dłuższych przerw postojowych.



Według danych GUS-u, w Polsce mamy około 30 tysięcy firm transportowych. 1/3 towarów przewożonych w Europie to są towary przewożone przez polskie firmy.