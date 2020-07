Akt oskarżenia dla nożownika z Gryfic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rzucił się na mężczyznę z nożem: sprawca spod Gryfic odpowie za usiłowanie zabójstwa. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec zeszłego roku. Pokrzywdzony wybrał się na przystanek. Nagle, mężczyzna który czekał w wiacie, rzucił się na niego z nożem. Ugodził go w klatkę piersiową po czym uciekł.



Zraniony mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę. Trafił do aresztu tymczasowego. 35-latek był wcześniej karany. Przyznał się do winy ale prokuratura nie ujawnia jego motywu. Teraz podejrzanemu grozi dożywocie.