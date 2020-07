Udało się już pozyskać 40-letni pług odśnieżny, ale plany są ambitne - mówi prezes Stowarzyszenia, Zdzisław Górski. źródło: Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „SEMAFOR” źródło: Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „SEMAFOR”

To gratka dla wszystkich fanów kolei: Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei "Semafor" rozpoczęło gromadzenie eksponatów, które mają utworzyć wystawę zabytkowych maszyn.

Udało się już pozyskać 40-letni pług odśnieżny, ale plany są ambitne - mówi prezes Stowarzyszenia, Zdzisław Górski.



- W planach mamy jeszcze pozyskanie semafora kształtowego, może uda się uzyskać tarczę ostrzegawczą do semafora, może tarczę manewrową, kształtową do semafora, spróbujemy też zawalczyć o żuraw wodny... - zdradza Górski.



Wystawa ma nie mieć charakteru komercyjnego.



- Nie wiadomo, czy jeśli dostaniemy jakieś pomieszczenie to nie będziemy musieli płacić za użytkowanie. Jeżeli tak, to trzeba będzie jakąś symboliczną złotówkę pobierać - zapowiada.



Stowarzyszenie "Semafor" działa od 2012 roku.