Molo w Międzyzdrojach. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Odzież, zabawki, pamiątki i jedzenie - wszystko to będzie można kupić w nowo otwartych pawilonach handlowych przy międzyzdrojskim molo.

Inwestycja została oddana do użytku w poniedziałek. Teraz sprzedawcy mają kilka dni na to, aby urządzić się w nowym miejscu. Do wynajęcia wciąż pozostają dwa lokale przeznaczone na punkty gastronomiczne.