Prezes szpitala w Szczecinku złamała prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezes szpitala w Szczecinku. Złożył je poseł Radosław Lubczyk. Chodzi o obsadę specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu.

Szpital w Szczecinku ma trzy karetki typu P, czyli podstawowe i jedną S, czyli specjalistyczną. Na jej pokładzie powinno znajdować się dwóch ratowników i jeden lekarz.

Z powodu braków kadrowych często lekarza brakuje. Za to szpital płaci kary, w tym roku to już 36 tysięcy złotych.



Prezes szpitala Anna Złotowska podczas sesji Rady Powiatu wyjaśniła, że: "płacenie kary za brak lekarza jest dla nas korzystniejsze niż utrzymanie lekarza, ponieważ to są najwyższe stawki". I właśnie te słowa nie spodobały się posłowi Lubczykowi. Jak przekonywał poseł podczas konferencji prasowej: "Taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo zagraża zdrowiu i życiu pacjentów".



Prezes szpitala tłumaczyła później swoją wypowiedź, mówiąc że to tylko stwierdzenie faktu, ale szpital dokłada wszelkich starań, by zapewnić odpowiednią opiekę pacjentom.