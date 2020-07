Mieszane reakcje PE na kompromis na szczycie

Mieszane są reakcje Parlamentu Europejskiego na kompromis w sprawie pakietu finansowego dla Unii, który został osiągnięty we wtorek na szczycie w Brukseli, piątego dnia negocjacji.

Chodzi o uzgodnienia dotyczące budżetu Wspólnoty na najbliższych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Jedni mówią o historycznym porozumieniu, drudzy, że poziom wydatków w budżecie jest za mały, krytykują też rozwodnione zapisy dotyczące oceny praworządności. W czwartek, na nadzwyczajnej sesji europosłowie omówią ustalenia podczas debaty. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna do wdrożenia pakietu finansowego w życie.Szef frakcji chadeków, największej w Parlamencie Europejskim napisał, że porozumienie Unii było potrzebne, przewodnicząca grupy socjalistów podkreśliła, że to historyczna decyzja i brak kompromisu byłby niewybaczalny. Tak samo ocenia porozumienie przewodniczący liberałów, ale zapowiada, że jego grupa będzie dążyła do zmiany wielkości budżetu i zapisów dotyczących praworządności.Lider zielonych napisał, że mechanizm praworządnościowy został bardzo złagodzony i że zapisy są niejasne, by były skuteczną formą nacisku na państwa członkowskie. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie 6-osobowej grupy europosłów, która będzie negocjować z przedstawicielami unijnych rządów ostateczny kształt pakietu finansowego.Deputowani piszą, że wieloletni budżet jest za mały i że Parlament Europejski nie może zaakceptować proponowanego poziomu wydatków, oraz że zdecydowanie sprzeciwia się rozwadnianiu mechanizmu warunkującego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych.