To będzie przede wszystkim miejsce spotkań mieszkańców. Kończy się budowa świetlicy w Ciesławiu w gminie Świerzno.

Budynek jest już gotowy - do wykonania zostały jedynie prace wykończeniowe. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku i kosztują 365 tysięcy złotych. Z tego 300 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.