Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

To dobra informacja dla spóźnialskich - wciąż można wziąć udział w tegorocznych Regatach Bałtyckich.

Rekrutacja została przedłużona do 31 lipca. Aby wziąć udział w rejsie na trasie Szczecin-Gdynia-Kołobrzeg-Szczecin, trzeba mieć co najmniej 18 lat, mieszkać, pracować lub uczyć się w Polsce i umieć pływać.



Regaty rozpoczną się 18 i potrwają do 30 sierpnia.