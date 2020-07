SKSG "Korona" wznawia treningi i przygotowuje się do MP [ZDJĘCIA]

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych "Korona" wznowił treningi po przerwie pandemicznej. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Szczeciński Klub Sportowy Głuchych "Korona" wznowił treningi po przerwie pandemicznej. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Szczeciński Klub Sportowy Głuchych "Korona" wznowił treningi po przerwie pandemicznej. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Szczeciński Klub Sportowy Głuchych "Korona" wznowił treningi po przerwie pandemicznej. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Sport to dla nich nie tylko rywalizacja z przeciwnikiem - to także walka ze sobą i swoimi słabościami. Szczeciński Klub Sportowy Głuchych "Korona" wznowił treningi po przerwie pandemicznej.

Sekcja piłkarska przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw Polski. Jak mówi rzecznik prasowy zespołu, Piotr Lipski, mistrzostwa będą wyjątkowe, bo organizowane właśnie przez Koronę.



- To dla nas wielkie wyróżnienie i jesteśmy z tego bardzo dumni, że możemy organizować mistrzostwa Polski w piłce nożnej. Czujemy się zmotywowani i jesteśmy do tego dobrze przygotowani - zapewnił Piotr Lipski.



Przygotowania jednak nie były łatwe. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która uniemożliwiała wspólne treningi dla całego zespołu.



- Na początku można było tylko do 15 osób. Nasz trener, Rafał Śliwka był postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo musiał wybierać zawodników; lepszych, gorszych... A tak naprawdę wszyscy są równi - dodał Lipski.



Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 21-23 sierpnia. Wszystkie mecze będą rozegrane na boisku przy ulicy Tenisowej w Szczecinie.