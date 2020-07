Tornister Pełen Uśmiechów. Wyprawki też dla dzieci na Ukrainie i Litwie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uczniowskie tornistry będą pełne szkolnych przyborów. Dzieci i młodzież z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej otrzymają szkolne wyprawki od Caritas. Trwa zbiórka przyborów i akcja "Tornister Pełen Uśmiechów".

Najbardziej potrzebującym uczniom Caritas przekaże laptopy do nauki online. Szkolne wyprawki trafią również do polskich dzieci na Ukrainie i Litwie.



- Caritas chce przekazać tysiąc tornistrów - mówi ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. - Pomoc dla nas jest bardzo zobowiązująca, dlatego że przez trzy lata w naszych ośrodkach wypoczywały dzieci, które mają polskie korzenie. Później ten wypoczynek finalizowaliśmy takimi wyprawkami. Naprawdę tam jest bardzo dużo osób potrzebujących takiego wsparcia.



Pomoc z Koszalina i diecezji trafi do Żytomierza, okręgu lwowskiego i na Wileńszczyznę, gdzie są polskie szkoły. Transporty wyjadą 17 i 22 sierpnia.