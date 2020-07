Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu apeluje: przyjmiemy zabytki. Dokładnie chodzi o eksponaty związane z techniką morską.

Kołobrzeskie muzeum prowadzi jedyny w Polsce skansen morski.



Jak mówi jego dyrektor Aleksander Ostasz, zabytków morskich jest bardzo mało. - Generalnie szukamy wszystkich informacji o zabytkach techniki morskiej, które powinni trafić do polskich muzeów. Jeśli ktoś coś wie, coś ma, to niech nam da znać, to my jesteśmy od tego, żeby się tego typu rzeczami zajmować. Ratujmy to co jeszcze się da uratować, bo w poprzednich latach wszystko było wysyłane przeważnie na złom.



W sprawie przekazania zabytków można dzwonić do kołobrzeskiego muzeum oraz pisać maile.