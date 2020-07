Blogerzy promują Świnoujście

Władek Markowicz i Karol Paciorek z kanału "Lekko Stronniczy" odwiedzili kurort. Swój filmik, który opublikowali w internecie nagrali na dachu jednego z hoteli i zapraszali do odwiedzenia Świnoujścia.

wionuj



Zachwalali między innymi szeroką plażę nad Bałtykiem. - Tu macie plażę, ona w najszerszym miejscu ma 200 metrów szerokości. Można ją dwa razy przebiec w czasie tych biegów olimpijskich. Jakbyście się zastanawiali, gdzie można pojechać na wakacje teraz na to lato, to tylko Świnoujście - mówili blogerzy.Miasto współpracuje z blogerami w ramach promocji kurortu. W ten sposób chce przyciągnąć do siebie turystów, by odrobić straty spowodowane przez lockdown wywołany epidemią koronawirusa.Wcześniej kurort odwiedził Łukasz Jakóbiak, który prowadzi internetowy program "20 m2".