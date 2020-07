CIT w Trzcińsku-Zdroju, jedyne takie w regionie [ZDJĘCIA]

Dawniej był to kiosk Ruchu, a teraz - dzięki inicjatywie Jarosława Płotkowskiego z Fundacji Droga Lotha - to miejsce dla turystów odwiedzających Trzcińsko. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trzcińsko-Zdrój ma Centrum Informacji Turystycznej. I jak przekonują jego twórcy - jedyne takie w Zachodniopomorskiem.

Dawniej był to kiosk Ruchu, a teraz - dzięki inicjatywie Jarosława Płotkowskiego z Fundacji Droga Lotha - to miejsce dla turystów odwiedzających Trzcińsko. Jak podkreśla Płotkowski, ma pełnić kilka funkcji.



- To miejsce, gdzie można usiąść, jest ławeczka..., kupić pamiątkę, a jednocześnie zapoznać się z historią Trzcińska. W Centrum Informacji będziemy mieli zbiory, które kolekcjonuję od wielu lat - zachęca Płotkowski.



W Trzcińsku-Zdroju przecinają się dwa Europejskie Szlaki Rowerowe - R3 i R20. Dlatego to głównie do turystów na rowerach Centrum kieruje swoją ofertę.



- Mamy coś wyjątkowego, czego nie ma w żadnym Centrum Informacji Turystycznej w Zachodniopomorskiem: każdy turysta, przede wszystkim rowerzysta, który będzie chciał się odświeżyć może skorzystać z prysznica - dodaje.



W planach jest jeszcze utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów. Centrum zostanie uroczyście otwarte w piątek w samo południe.