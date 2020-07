Komentarze w "RSnW" po decyzji o areszcie dla byłego ministra transportu

Sprawa byłego ministra transportu i szefa ukraińskiej agencji drogowej była tematem audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Sławomir Nowak usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przyjmowania łapówek, a także prania brudnych pieniędzy.Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości, podkreślała rolę współpracy międzynarodowej podczas zatrzymania Nowaka.- Zmienił się świat i przepisy. Osoby dopuszczające się przestępstw powinny mieć tego świadomość, że to, że doszło do przestępstwa na terenie innego kraju nie uniemożliwi udowodnienia i postawienia w stan oskarżenia - powiedziała Piwnik.Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej dodawał natomiast, że materiały dowodowe w tej sprawie są bardzo dokładne.- Wydaje mi się, że to ważna informacja, że sąd zaakceptował wniosek prokuratury. Oznacza to, że materiały przedłożone przez organy ścigania były bardzo dobrze uzasadnione i zastosowanie najostrzejszej sankcji zostało uznane przez sąd za zasadne - powiedział Formela.Sąd zdecydował, że Sławomir Nowak najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.