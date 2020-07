RSnW: rozpoczęły się żniwa, a niebawem Powszechny Spis Rolny

To dla rolników czas intensywnej pracy - rozpoczęły się żniwa. Teraz koszony jest jęczmień i rzepak. Między innymi o wpływie suszy na tegoroczne zbiory dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Rolnik z Tychowa, Edward Kosmal powiedział, że wysokość plonów nie jest najgorsza.- Jest lepiej, niż w ubiegłym roku. Ziarno jest w miarę dobrze wykształcone, plony są na poziomie średnim, choć spodziewaliśmy się wyższego, zawsze osiągaliśmy 7-8 ton, dzisiaj jest ok. 5-6 ton. To nie jest najgorszy wynik - przyznał Kosmal.Na dokładne podsumowania czas przyjdzie 1 sierpnia, kiedy rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. W tym roku, z uwagi na pandemię, będzie on jednak nieco inny.- Z racji tego, że jesteśmy w trakcie epidemii założenia Głównego Urzędu Statystycznego musiały się zmienić. Narzuciliśmy naszym rolnikom obowiązek samospisu internetowego. Prosimy o wyrozumiałość - apeluje Iwona Agata Majewska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.Powszechny Spis Rolny potrwa do 30 listopada.